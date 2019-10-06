Elimi Bırakma 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elimi Bırakma 48. son bölüm izle

Elimi Bırakma 48. son bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerini Alp Navruz, Alina Boz, Seray Gözler, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya gibi isimlerin paylaştığı dizinin son bölümünde; Barış’la Cenk arasındaki restleşme, Azra’nın hayalindeki işi aslında Cenk’in ayarladığını öğrenmesine neden olur…

Elimi Bırakma dizisinin son bölümünde; Azra'nın hayalindeki işi aslında Cenk'in ayarladığını öğrenmesi, Azra ve Cenk arasındaki dengeleri değiştirecektir. Ama o sırada herkesin son bir yılını yeniden sorgulayacağı büyük bir gelişme olur… Cenk'in yaptığı kazaya müdahil olan, başka birinin daha varlığı ortaya çıkar. Bu kişi hiçbirinin tahmin edemeyeceği kadar yakınlarındadır…

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ELİMİ BIRAKMA YENİ FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 48. SON BÖLÜM İZLE

Tüm bunlar olurken, Feride kendisinden bir şeyler saklandığına iyice emin olur ve gerçekleri öğrenmek için harekete geçer… Sumru ise hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir…

Cenk sevdiği kadının mutluluğu için fedakarlık yapmaya devam etmektedir, bir yandan da ona yakın olmadığı için çok acı çeker. Attığı adımlar işleri daha da karıştıracaktır…

Azra'nın aldığı yeni karar Barış'ın pek hoşuna gitmez. Barış yaşadıklarının sonucunda Azra'nın hayatındaki yeri hakkında yeniden düşünmek zorunda kalır. Fakat ummadığı şekilde Cenk ile karşı karşıya kalacaklardır.

Feride hanımsa olan biteni anlamaya çalışmaktadır. Beklenmedik bir tesadüfle Sumru ile Feride baş başa kalır.