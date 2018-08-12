Elimi Bırakma 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Elimi Bırakma 4. son bölüm izle!

Yeni dizi Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Elimi Bırakma son bölümde telefonun ucundaki sesin Mert olduğunu anlayan Azra, kardeşine kavuşabilmek için kolları sıvıyor. İşte Elimi Bırakma 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve 4. son bölüm izleme linki...

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TRT’nin yeni dizisi Elimi Bırakma son bölümde Cenk'in şirket çalışanına attığı yumruk büyük olay olur. Serap, yaşanan olayın duyulmasını istemezken Azmi, bu durumu kullanır. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından 5. bölümde neler yaşanacağının ipuçları Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanında belli olacak. Yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmış değil.

ELİM BIRAKMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Telefonun ucundaki sesin Mert olduğunu anlayan Azra, kardeşine kavuşabilmek için kolları sıvar. Hiç şüphesiz Azra'nın bu anında Cenk onu yalnız bırakmayacaktır. Azra ve Cenk, Mert için çıktıkları yolda amaçlarına ulaşıp Mert'e kavuşabilecek midir? Elimi Bırakma son bölümünün aşağıdaki linkten yayınlandığı anda izleyebilirisiniz…

ELİMİ BIRAKMA 4. BÖLÜM İZLE!

Cenk'in şirket çalışanına attığı yumruk büyük olay olur. Serap, yaşanan olayın duyulmasını istemezken Azmi, bu durumu kullanır. Cenk'in bir anlık siniri karşısında Feride Hanım'ı karşısına almasına sebep olurken, Babaanne torun arasında ki ipler iyice gerilir.

Azra, kardeşi için çabalarken ailesi için endişeye düşmüş Feride Hanım'ın da Azra için bir planı vardır. Azra, Feride Hanım'ın hazırladığı sınavdan alnının akıyla çıkabilecek midir?

Cansu, Cenk'i doğum gününe çağırır. Artık duygularını açacaktır. Ancak Cenk'in Azra ile yakınlaşıp vakit geçirmesi Cansu'nun doğum gününü unutmasına vesile olur. Cenk'in hayatında biri olduğunu şüphelenen Cansu, Tarık'la konuşmaya gittiğinde büyük bir sürprizle karşılaşır!

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk’in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma’nın başrollerini Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ gibi ünlü isimler paylaşıyor. Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmış değil. 5. bölüm fragmanını yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaştıkları Cenk'in yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye, İnsanın dönüp gidebileceği bir evinin, ailesinin olması dünyanın en büyük hazinesi” mottosu ile hareket ederek, aile bağlarının önemini bir kez daha seyircinin gözleri önüne serecek.