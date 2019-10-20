Elimi Bırakma 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elimi Bırakma 50. son bölüm izle

Elimi Bırakma 50. son bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Alina Boz, Alp Navruz, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya'nın yer aldığı dizinin son bölümünde; tüm gerçekleri öğrenen Feride, kendisine bu denli büyük bir oyun oynanmasını kabul edemez ve konağı terk eder… Feride’nin gidişi ve yaklaşan boşanma davası Azra ve Cenk’i iyice çıkmaza sokar. Peki Elimi Bırakma 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Elimi Bırakma 50. son bölüm izleme linki...

Elimi Bırakma dizisinin son bölümünde; her şeyin ortaya çıkması Serap'ın mirasla ilgili endişesini de arttırır… Serap farklı bir yol ararken Cenk'in son anda yaptığı hamle dengeleri tümden değiştirecektir…

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ELİMİ BIRAKMA FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 50. SON BÖLÜM İZLE

Kazanın verdiği vicdan azabıyla mücadele etmekte zorlanan Damla'nın babasıyla da arası iyice gerilir. Ne yapacağını düşünürken öğreneceği yeni bir bilgi işleri daha da karmaşık hale getirir… Sumru ise tüm bu olanları kendi lehine çevirmenin yollarını arar…

Boşanma evraklarını gören Feride artık olanlardan iyice şüphelenmeye başlamıştır. Serap ne söylese ikna edemez Feride'yi… Feride kendince çözmenin yolunu bulmuştur. Kimseyi dinlemeyecektir artık, soru da sormayacaktır. Serap onu durdurmak için, panikle Azra'nın hamile olduğunu söyler…

Azra ve Cenk artık daha fazla sürdüremeyecekleri bir oyunun içindedir. Bu hamilelik yalanı onları ya yeniden bir araya getirecek ya da ipleri tamamen koparacaktır. Sumru ve Barış ise bu yeni gelişmeleri duymakta gecikmez. Sumru hemen harekete geçerken Cenk'in onu durdurmak için kimsenin aklına gelmeyecek başka bir planı vardır.

Tüm bunlar olurken hiç beklemedik bir şey olur. Şirin evde öyle bir şey bulur ki, bu da Feride'yi hem her şeyin sonunu getirecek hem de yeni bir başlangıca sebep olacak büyük bir kararın eşiğine getirir…