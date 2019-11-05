Elimi Bırakma 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elimi Bırakma 52. son bölüm izle

Elimi Bırakma yeni yayın gününde ekrana geldi. Dizi bundan sonra her Salı akşamı yeni bölümleriyle diziseverlerin karşısına çıkacak. Başrollerinde Alina Boz, Alp Navruz, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya'nın yer aldığı dizinin son bölümünde; Azra ve Cenk ilişkilerini toparlamak için mücadele etmeye devam ederler. Nihayetinde kopmaz bağlarla birbirlerine bağlandıklarını anlarlar. Elimi Bırakma 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Elimi Bırakma 52. son bölüm izleme linki...

Elimi Bırakma 52. son bölümde; Her şey yoluna girmeye başlamışken Cenk ve Barış'ın arası giderek gerilir…Azra kocasıyla abisinin arasını düzeltmek için bir çözüm yolu bulur ve onları bir araya gelmeye ikna eder. Tam da bu sırada Arda ve Damla'nın evliliği iki ailenin de ortasına bomba gibi düşer…

ELİMİ BIRAKMA 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ELİMİ BIRAKMA YENİ FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 52. SON BÖLÜM İZLE

Bu beklenmedik durum iki ailenin karşı karşıya gelmesine neden olacak, herkes tarafını seçmek durumunda kalacaktır… Sumru da olanlardan nasibini alacak ve tüm planları alt üst olacaktır…

Azra ve Cenk barışırlar, Azra evliliklerine bir şans daha verecektir… Bu durum Sumru'nun tekrar harekete geçmesine neden olur… Ama Sumru'nun bilmediği bir şey vardır, Azra bu defa onun hamlelerine karşı hazırlıklıdır…

Azra ve Cenk bir yandan kendi meseleleriyle uğraşırken diğer yandan da ailelerini bir arada tutmaya çalışırlar…

Barış kızını Arda'dan uzak tutmaya kararlıdır. Damla'yı yurtdışına gönderirken bunun iki ailenin hayatını nasıl değiştireceğinin henüz farkında değildir….