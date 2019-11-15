Elimi Bırakma 54. yeni bölüm fragmanı geldi… Ve yine birlikteler! Elimi Bırakma 53. son bölüm izle

Dizinin son bölümünde; kendi meselelerini halleden ve artık bir arada olan Azra ve Cenk bu defa da aileleri için mücadele edecektir. Elimi Bırakma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve yeni gelişmeler izleyiciyle buluştu. İşte Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki...

Elimi Bırakma son bölümde Barış gücünü herkese gösterip kızını Çelenlerden geri almak için herkese bir bedel ödetmeye kararlıdır. İşte Elimi Bırakma 54. yeni bölüm fragman ve 53. son bölüm izleme bağlantısı…

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ORTALIK KARIŞIYOR

Azra ailesini korumak için Sumru’yla da mücadeleye devam etmektedir. Bu sırada hiç beklenmedik bir şey gerçekleşir. Sumru’nun önünde onun da sırlarını bilen ciddi bir engel vardır artık. Elindeki kozlar artık ne Sumru’nun işine yarar, ne de Azra’ya zarar verebilir.



Feride ve Azra önce Barış’la uzlaşmaya çalışırlar. Ancak bunun mümkün olmadığını anlamaları uzun sürmeyecektir. Kimse ne yapacağını bilemezken, Cenk ailesini korumak için Barış’a karşı durur ve bir karşı hamle yapar. Fakat Cenk’in yaptığı karşı hamle ortalığı iyice karıştıracaktır.