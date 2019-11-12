Elimi Bırakma 54. yeni bölüm fragmanı yayında! Elimi Bırakma 53. son bölüm izle

Elimi Bırakma 53. son bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Alina Boz, Alp Navruz, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya'nın yer aldığı dizinin son bölümünde; kendi meselelerini halleden ve artık bir arada olan Azra ve Cenk bu defa da aileleri için mücadele edecektir. Elimi Bırakma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Elimi Bırakma 53. son bölüm izleme linki...

Elimi Bırakma dizisinin son bölümünde; Damla ve Arda'ya sahip çıkılmasını bir meydan okuma olarak algılayan Barış bu evlilikten Çelenleri sorumlu tutar. Gücünü herkese gösterip kızını Çelenlerden geri almak için herkese bir bedel ödetmeye kararlıdır. İşte Elimi Bırakma 54. yeni bölüm fragmanı…

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





ELİMİ BIRAKMA 53. SON BÖLÜM İZLE

Feride ve Azra önce Barış'la uzlaşmaya çalışırlar. Ancak bunun mümkün olmadığını anlamaları uzun sürmeyecektir. Kimse ne yapacağını bilemezken, Cenk ailesini korumak için Barış'a karşı durur ve bir karşı hamle yapar. Fakat Cenk'in yaptığı karşı hamle ortalığı iyice karıştıracaktır.

Azra ailesini korumak için Sumru'yla da mücadeleye devam etmektedir. Bu sırada hiç beklenmedik bir şey gerçekleşir. Sumru'nun önünde onun da sırlarını bilen ciddi bir engel vardır artık. Elindeki kozlar artık ne Sumru'nun işine yarar, ne de Azra'ya zarar verebilir.