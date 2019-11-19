Elimi Bırakma 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elimi Bırakma 54. son bölüm izle

Başrollerinde Alina Boz, Alp Navruz, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya'nın yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin son bölümünde; Damla bir mektup bırakıp konaktan ayrılmıştır. Arda perişan olur. Azra ve Cenk de çok endişelidir. Cenk ile Barış’ın arasındaki gerilim iyice artar. Elimi Bırakma 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Elimi Bırakma 54. son bölüm izleme linki...

Elimi Bırakma dizisinin son bölümünde; Azra artık tarafını seçmiş, ne olursa olsun Cenk'in yanında durmaktadır. Çelenler zor bir zamandan geçmektedir, Cenk ve Azra el ele verir ve ailelerini korumaya çalışır. Aşkları aile problemleriyle bir kez daha sınanan Azra ile Cenk birbirlerine daha çok bağlanacak, bu sınavdan çok daha güçlü bir şekilde çıkacaklardır.

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ELİMİ BIRAKMA FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

Arda her ne olursa olsun karısını bulmak ister ve Barış'la bile anlaşmaya hazırdır. Fakat Barış buna hiç beklenmedik şekilde karşılık verir, tüm bu olanların sonunda olan Feride'ye olacaktır.

Bu arada Gürkan olanlardan dolayı Sumru'yu suçlar ve ortaya çıkan başka sırların da etkisiyle Sumru bu sefer iyice köşeye sıkışmıştır.

Kendi meselelerini halleden ve artık bir arada olan Azra ve Cenk bu defa da aileleri için mücadele edecektir. Damla ve Arda'ya sahip çıkılmasını bir meydan okuma olarak algılayan Barış bu evlilikten Çelenleri sorumlu tutar. Gücünü herkese gösterip kızını Çelenlerden geri almak için herkese bir bedel ödetmeye kararlıdır.

Feride ve Azra önce Barış'la uzlaşmaya çalışırlar. Ancak bunun mümkün olmadığını anlamaları uzun sürmeyecektir. Kimse ne yapacağını bilemezken, Cenk ailesini korumak için Barış'a karşı durur ve bir karşı hamle yapar. Fakat Cenk'in yaptığı karşı hamle ortalığı iyice karıştıracaktır.

Azra ailesini korumak için Sumru'yla da mücadeleye devam etmektedir. Bu sırada hiç beklenmedik bir şey gerçekleşir. Sumru'nun önünde onun da sırlarını bilen ciddi bir engel vardır artık. Elindeki kozlar artık ne Sumru'nun işine yarar, ne de Azra'ya zarar verebilir.