Elimi Bırakma 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elimi Bırakma 55. son bölüm izle

Başrollerinde Alina Boz, Alp Navruz, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya'nın yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin son bölümünde; Cenk ve Azra aldıkları mutlu haberle sevinçten her şeyi unuturlar. Azra bu sefer gerçekten hamiledir. Elimi Bırakma 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Elimi Bırakma 55. son bölüm izleme linki...

Elimi Bırakma dizisinin son bölümünde; Barış ile Cenk' in arasındaki kavga ise Cenk'in açtığı davayı kaybetmesiyle farklı bir boyuta taşınır. Artık bu kavga Çelenler in ve Yamanlar'ın iş hayatına da sıçramıştır ve Cenk ağır bir yükün altına girmiştir.

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ELİMİ BIRAKMA FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 55. SON BÖLÜM İZLE

Baba olacağını da bilerek çok daha sorumlu hareket eden Cenk, ailesini üzebilecek herhangi bir soruna izin vermemekte kararlıdır. Fakat tüm bunlara rağmen beklenmedik bir şey gerçekleşir, Cenk'in bu defaki sınavı diğer her şeyden daha ağır olacaktır…

Damla bir mektup bırakıp konaktan ayrılmıştır. Arda perişan olur. Azra ve Cenk de çok endişelidir. Cenk ile Barış'ın arasındaki gerilim iyice artar. Fakat Azra artık tarafını seçmiş, ne olursa olsun Cenk'in yanında durmaktadır. Çelenler zor bir zamandan geçmektedir, Cenk ve Azra el ele verir ve ailelerini korumaya çalışır.

Aşkları aile problemleriyle bir kez daha sınanan Azra ile Cenk birbirlerine daha çok bağlanacak, bu sınavdan çok daha güçlü bir şekilde çıkacaklardır.

Arda her ne olursa olsun karısını bulmak ister ve Barış'la bile anlaşmaya hazırdır. Fakat Barış buna hiç beklenmedik şekilde karşılık verir, tüm bu olanların sonunda olan Feride'ye olacaktır.

Bu arada Gürkan olanlardan dolayı Sumru'yu suçlar ve ortaya çıkan başka sırların da etkisiyle Sumru bu sefer iyice köşeye sıkışmıştır.