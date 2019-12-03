Elimi Bırakma 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elimi Bırakma 56. son bölüm izle

Elimi Bırakma dizisi 56. son bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Alina Boz, Alp Navruz, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya’nın yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin son bölümünde; Azra hamileliğin keyfini doyasıya yaşamaktadır. Bebek haberi nedeniyle Çelenler çok mutludur. Elimi Bırakma 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Elimi Bırakma 56. son bölüm izleme linki...

Elimi Bırakma dizisinin son bölümünde; konakta tatlı bir telaş vardır, Feride ufak ufak bebek için hazırlıklara başlamıştır bile… Cenk ise Azra'nın mutluluğunu bozmamak için hastalıktan bahsetmez. Kendi üzüntüsünü belli etmemek için olağanüstü bir çaba harcarken bir yandan da hastalığa bir çözüm bulmaya çalışır.

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ELİMİ BIRAKMA YENİ FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 56. SON BÖLÜM İZLE

Alanında en iyi doktorları araştırır… Fakat olaylar Cenk'in sandığından farklı gelişir ve öyle bir noktaya varır ki, Cenk hayatının yine en zor kararlarından birini vermenin eşiğine gelir…



Barış Yaman cephesinde de olaylar durulmaz. Gelişen olaylar Barış'a hayatının şokunu yaşatacaktır. Sumru da payını alacaktır olanlardan. Ve bu defa geri dönülmez bir yola girecektir Barış…