Elimi Bırakma 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elimi Bırakma 58. son bölüm izle

Elimi Bırakma dizisinin son bölümünde; Cenk, asla umudunu yitirmez, karısını kurtarabilmek için âdete canını dişine takar. Bu zorlu sınavı ya birlikte geçecekler ya da derin bir yara alacak ve tamamen dağılacaklardır.
ELİMİ BIRAKMA 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.
ELİMİ BIRAKMA 58. SON BÖLÜM İZLE
Sumru ise Gürkan'la ilgili çok kritik bir gerçeği ortaya çıkarır. Artık hem kendi hem de Çelenler tehlike altındadır. Sumru herkesi uyarmaya çalışır fakat kimse onu dinlemez.
Böylece Sumru'nun Barış'a duyduğu aşkın sınanacağı o an gelir. Ya her şeye rağmen gerçeği ortaya çıkaracak ya da kendini kurtarmaya çalışacaktır. Oysa ne Sumru'nun ne de Gürkan'ın hesaplayamadığı şeyler vardır…