Elimi Bırakma 7. yeni bölüm fragmanı yayında, hem kavga, hem kavuşma! Elimi Bırakma 6. bölüm izle…

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Elimi Bırakma’nın yeni bölümünde neler olacak sorusu Elimi Bırakma 7. bölüm fragmanıyla cevap buldu. Azra ile Cenk arasındaki miras kavgası ciddiyet kazanırken Mert’in bulunması hakkında gelişmeler de yaşanıyor. Elimi Bırakma’nın 7. bölüm fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz…

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm mirasın Azra'ya bırakılacak olmasıyla Cenk ve Azra karşı karşıya gelir. Cenk Azra'nın kendine bir oyun kurduğunu düşünür. Amerika'ya gitmek için kararlıdır. Ancak onu burada tutacak kötü bir haber her şeyin bir anda yerle bir olmasını sağlar.6. bölüm yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

ELİMİ BIRAKMA 6. BÖLÜM İZLE

Azra'nın Feride'nin şirketinde çalıştığını öğrenen Sumru Azra ile tanışıklığını gizleme derdindedir. Azra'nın hiç beklemediği anda Azra'nın karşısına çıkan Sumru amacına ulaşabilecek midir?

Çelen şirketleri grubunun Azra'nın olduğunu öğrenen Sumru büyük bir endişeye kapılır hiç beklemediği bir anda Azra'nın karşısına çıkar ve Cansu için bir iyilik ister. Azra Sumru'dan gelen bu teklif karşısında ne yapacaktır? Azra'nın oyun oynadığından emin olan Cenk, Azra'nın karşısında dimdik durarak hiç istemediği bir pozisyonda da olsa çalışmaya başlar. Cenk'in bu gayreti, etrafında olan planları ortaya çıkarmak için yardımcı olacak mıdır?