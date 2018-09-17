Elimi Bırakma 9.yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanında Feride Hanım, Cansu ile Azra'nın üvey kardeş olduklarını, Azra'nın kardeşi için şikayette bulunmaya gittiği kişinin üvey annesi Sumru olduğunu öğrenir. Yeni bölümden ipuçları içeren Elimi Bırakma 9.yeni bölüm fragmanı haberimizde....

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Elimi Bırakma 9.yeni bölümde Cenk, Feride Hanım’a Cansu ile Azra’nın fotoğrafını gösterir ve gerçekleri ortaya çıkaracağını söyler. Bu haber Feride Hanım’ı şoke etmeye yeter ve bayılır. Azra bir kez daha yalnız kalmıştır. İşte Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı…

ELİMİ BIRAKMA 9.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Feride Hanım'ın hastalığını öğrenen Azra'nın dünyası başına yıkılır. Feride için merhem olmak isteyen Azra'nın eli kolu bağlıdır. Babaannesinin hastalığı konusunda Cenk'e açılmak istese de Feride Hanım hastalığını ailesinden gizlemeyi seçer. Azra omuzlarına binen büyük bir sırla dik durmaya çalışır.

Başı polisle derde giren Sumru'nun tek çıkış yolu Azra'dır. Ancak Azra Sumru konusunda geri adım atmamaya kararlıdır. İyice köşeye sıkışan Sumru düştüğü çıkmazdan çıkabilecek midir?

Cenk'in Cansu'ya attığı “sevgililik adımı” Tarık'ın dikkatini çeker. Cansu'yu Azra için kullandığını düşünen Tarık'la Cenk büyük bir kavgaya tutuşurlar. Azra'nın gerçek yüzünü babaannesine göstermek isteyen Cenk'in eline bir koz geçer.

Sumru'nun Mert konusunda bir şeyler gizlediğini düşünen Cansu, Mert'in yerini öğrenir. Mert için Fatma'nın karşısına dikilen Cansu, Mert'i Azra'ya kavuşturabilecek midir?