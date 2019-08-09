Elimi Bırakma dizisine yeni sezonda sürpriz isimler dahil oluyor…

Pazar akşamlarının sevilen dizisi olan Elimi Bırakma’ya en son Söz dizisinde adından sıkça söz ettiren usta oyuncu Nihat Altınkaya, başarılı oyuncu Hazal Şenel ve Buse Meral dahil oldu. Yönetmenliğini Hakan İnan ve Mücahit Akyoldaş'ın üstlendiği Elimi Bırakma ikinci sezonunda da senaryo grubuna kattığı isimler ve yeni rejisiyle izleyenlerin karşısına çıkmaya devam edecek.

HAZAL ŞENEL KİMDİR?

Hazal Şenel, 18 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. im okulunda okudu. Liseyi Yeni Levent Lisesinde okudu.

Hazal Şenel, Paten, yüzme ve voleybol gibi sporlar yapmakta ve bale eğitimi almakta ve Halk oyunları ile ilgilenmektedir.

2006 yılında “Selena” adlı dizide (Kıvılcım Aykar) karakterini canlandırırken Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Sinan Çalışkanoğlu, Hakan Altıner, Selda Özbek, Parla Şenol, Ümit Erdim, Gökhan Keser, Serkan Şenalp, Kayhan Yıldızoğlu, Zuhal Topal gibi oyuncularla beraber rol aldı.

BUSE MERAL KİMDİR?

Buse Meral 2018 yılının Temmuz ayında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Egenin Hamsisi isimli dizi ile ilk dizi oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi alan Buse Meral, 25 Temmuz doğumlu, Aslan burcudur. Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunudur. Yaşantısını İstanbul, Eyüp'te sürdürmektedir.