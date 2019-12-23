Elimi Bırakma final fragmanı: Azra kurtuluyor! Elimi Bırakma 59. yeni bölüm fragmanı…

Elimi Bırakma final bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TRT 1’de son kez yeni bölümü yayınlanacak dizinin fragmanında; Azra ve Cenk birbirlerine güç vererek mücadeleye devam ederler. Sevgi ve ailenin gücü galip gelecek tam da her şeyin bittiği yerden hayat yeniden filizlenecektir…

Sumru ise suçsuzluğunu kanıtlayıp hapisten çıkmak için elinden geleni yapar. Fakat ilahi adaletin onun için de bir takım sürprizleri vardır.

ELİMİ BIRAKMA FİNAL FRAGMANI



ELİMİ BIRAKMA 59. BÖLÜM FRAGMANI



ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra hastalığının ne olduğunu öğrendiğinde derin bir umutsuzluğa kapılır, annesini de aynı hastalıktan kaybetmiştir.

ELİMİ BIRAKMA 58. SON BÖLÜM İZLE

Sumru ise Gürkan’la ilgili çok kritik bir gerçeği ortaya çıkarır. Artık hem kendi hem de Çelenler tehlike altındadır. Sumru herkesi uyarmaya çalışır fakat kimse onu dinlemez.

Böylece Sumru’nun Barış’a duyduğu aşkın sınanacağı o an gelir. Ya her şeye rağmen gerçeği ortaya çıkaracak ya da kendini kurtarmaya çalışacaktır. Oysa ne Sumru’nun ne de Gürkan’ın hesaplayamadığı şeyler vardır…