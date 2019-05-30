Elimi Bırakma sezon finali 2. fragman: ‘Sen de yaşamayacaksın!’ (Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı izle)

Elimi Bırakma 43. bölümü ile sezon finali yapacak. Dizinin sezon finali fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan 2. yeni fragmanda; Azra ve Cenk için düğün günü geliyor. Sumru, gözyaşları içinde intikam yemini ediyor. Sumru Azra'nın karşısına çıkıyor ve 'benim kızım kefen giydi, sen gelinlik giydin' diyerek silah çekiyor. Sumru Azra'yı öldürecğeini söylüyor. Bu sırada Mert ve Melis ile yolda olan Cenk de korkunç bir kaza geçiriyor. İşte Elimi Bırakma sezon finali fragmanları...

ELİMİ BIRAKMA 43. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN



ELİMİ BIRAKMA 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ELİMİ BIRAKMA 43. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Burhan, Azra ve Cansu’yu kaçırıyor. Cansu, delili yok edeceklerini söyleyerek onları bırakmasını istiyor. Azra’nın ortadan kaybolması ile şüphelenmeye başlayan Cenk, Azra’nın peşine düşüyor. Ve Cenk Azra ile Cansu’nun tutulduğu evi bulmayı başarıyor. Cenk kapıya dayanıyor. Burhan Azra’nın kafasına silah dayayıp kendini güvene almaya çalışıyor. Bu sırada Cansu da Burhan’ın düşürdüğü bıçakla ellerini çözüyor. Cenk kapıyı kırmaya çalışıyor. Sonra telefonu çalıyor ve Feride Hanım Azra’ya ulaşamadığını söylüyor. Cenk arabasına dönerken, Azra gözyaşları içinde kalıyor. Burhan Azra’yı odaya getirdiği anda Cansu, Burhan’ın kafasına vazo ile vuruyor. Ama Burhan ile beraber Azra da yere yığılıyor. Azra’yı uyandıramayan Cansu kapının anahtarlarını aramaya başlıyor. Bu sırada Burhan kendine geliyor. Azra da uyanıyor ve Cansu’ya kaçması için bağırıyor. Cansu anahtarları bulup kapıyı açıyor ve tam kapıda Burhan ile karşılaşıyor. Cansu koşarak yola çıkıyor ve hızla gelen bir araç Cansu’ya çarpıyor. Burhan kızının geçirdiği kazaya tanıklık ederken büyük şok yaşıyor.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

CANSU AĞIR YARALI

Cansu hemen acile kaldırılıyor. Ama Cansu’nun durumu çok ağır. Burhan kendini kaybediyor. Azra, Cansu’nun ölümü için Burhan’a hesap soruyor. Sumru kızının kaza geçirmesiyle büyük yara alıyor. Cenk hastanede, Burhan’a evden söz ediyor ve bir kez daha oraya gideceğini söylüyor. Cenk söylediğini yapıyor da. Eve gittiğinde yerde Azra’nın yüzüğünü buluyor. Ama o sırada Azra orada değil. Ama Cenk’e bir ipucu da bırakıyor. Cansu bu ipucu sayesinde Azra’yı buluyor ama etrafında bir sürü adamla ve boğazına bıçak dayanmış şekilde. Azra ile Cenk bu sefer beraber tutsak ediliyor. Azra oradan sağ çıkmayacaklarını düşünürken Cenk ona destek olmaya çalışıyor. Evdekiler Cenk ile Azra’yı merak etmeye başlıyor.

CENK VURULUYOR

Cansu hastanede kendine geliyor. Cenk kaçmak için planını yapıyor. Ama Burhan kendini kaybetmiş şekilde Cenk ile yüzleşiyor. Cenk’e kız ile hayallerini yıktığını söyleyen Burhan silahını çıkarıp Cenk’e doğrultuyor. Azra kaçmak için harekete geçtiği anda silah patlıyor.