Elimi Bırakma son bölümünde neler yaşandı? Elimi Bırakma 9.Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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TRT 1’in en çok izlenen yapımlarının başında gelen Elimi Bırakma dizisinin 8. bölümü büyük heyecanlara sahne oldu. Son bölümünde başı polisle derde giren Sumru'nun tek çıkış yolu Azra’ydı. Ancak Azra Sumru konusunda geri adım atmamaya kararlıydı. Son bölümün sona ermesiyle Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Peki, Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

ELİMİ BIRAKMA 8. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Feride Hanım'ın hastalığını öğrenen Azra'nın dünyası başına yıkılır. Feride için merhem olmak isteyen Azra'nın eli kolu bağlıdır. Babaannesinin hastalığı konusunda Cenk'e açılmak istese de Feride Hanım hastalığını ailesinden gizlemeyi seçer. Azra omuzlarına binen büyük bir sırla dik durmaya çalışır.

Başı polisle derde giren Sumru'nun tek çıkış yolu Azra'dır. Ancak Azra Sumru konusunda geri adım atmamaya kararlıdır. İyice köşeye sıkışan Sumru düştüğü çıkmazdan çıkabilecek midir? Cenk'in Cansu'ya attığı “sevgililik adımı” Tarık'ın dikkatini çeker. Cansu'yu Azra için kullandığını düşünen Tarık'la Cenk büyük bir kavgaya tutuşurlar. Azra'nın gerçek yüzünü babaannesine göstermek isteyen Cenk'in eline bir koz geçer.

Sumru'nun Mert konusunda bir şeyler gizlediğini düşünen Cansu, Mert'in yerini öğrenir. Mert için Fatma'nın karşısına dikilen Cansu, Mert'i Azra'ya kavuşturabilecek midir?