Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Elimi Bırakma 5. son bölüm izle

Başrollerinde Alina Boz, Alp Navruz, Dolunay Soysert, Batuhan Ekşi, Cemre Gümeli ve Burak Tamdoğan'ın yer aldığı Elimi Bırakma dizisi 5. bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümün ardından Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. 6. bölümün ipuçları da yayınlanan yeni bölüm fragmanı belli oldu.

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Elimi Bırakma son bölümde Azra ile Cenk arasında yaşananlar çok konuşuldu. Peki şimdi ne olacak? İlk detaylar Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı ile geldi. İşte son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı…

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Azra'yı Tarık'ın evinde gören Cenk gözlerine inanamaz. Hiç şüphesiz, Cenk'in duyguları doğru kararlar vermesini engelleyecektir. Elimi Bırakma son bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE!

Cenk ve Tarık'ın arasında yapılan anlaşma Azra tarafından öğrenilir. Bunun sonucunda Azra ikisini de hayatından çıkarır.Sumru'nun Mert'i bulması hayatının en önemli kararını vermesine sebep olur. Bu karar Sumru için geri dönülmez bir yola girmesine sebep olacaktır.

Feride, Cenk'in elinden kayıp gitmesi ardına yaşananlara bir dur der. Azra'ya Hüsniye'nin verdiği destekle birlikte verdiği kararı açıklayacaktır. Bu karar Çelen ailesinin tamamını etkileyecektir.