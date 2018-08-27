Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Elimi Bırakma 5. son bölüm izle

Elimi Bırakma son bölümde Azra ile Cenk arasında yaşananlar çok konuşuldu. Peki şimdi ne olacak? İlk detaylar Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı ile geldi. İşte son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı…
ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Söz veriyorum, sana burayı cehennem edeceğim #ElimiBırakma 6.Bölüm Fragmanı
Yeni bölüm 2 Eylül Pazar 20.00’de @trt1‘de @UsYapimStudyo @trt1 pic.twitter.com/UMys68QqVw
— Elimi Bırakma (@elimibirakmatv) 26 Ağustos 2018
ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM ÖZETİ
Azra'yı Tarık'ın evinde gören Cenk gözlerine inanamaz. Hiç şüphesiz, Cenk'in duyguları doğru kararlar vermesini engelleyecektir. Elimi Bırakma son bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
Cenk ve Tarık'ın arasında yapılan anlaşma Azra tarafından öğrenilir. Bunun sonucunda Azra ikisini de hayatından çıkarır.Sumru'nun Mert'i bulması hayatının en önemli kararını vermesine sebep olur. Bu karar Sumru için geri dönülmez bir yola girmesine sebep olacaktır.
Feride, Cenk'in elinden kayıp gitmesi ardına yaşananlara bir dur der. Azra'ya Hüsniye'nin verdiği destekle birlikte verdiği kararı açıklayacaktır. Bu karar Çelen ailesinin tamamını etkileyecektir.