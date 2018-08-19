TRT 1'in yeni dizilerinden Elimi Bırakma bu akşam özel bölümü ile ekranlara geldi. Başrollerinde Alina Boz, Alp Navruz, Dolunay Soysert, Batuhan Ekşi, Cemre Gümeli ve Burak Tamdoğan'ın yer aldığı dizi izleyicilerden tam not aldı. Dizi severler Elimi Bırakma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabını araştırıyor.

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Elimi Bırakma, her pazar akşamı yeni bölüm ile TRT1’de yayınlanıyor. Bu akşam özel bölümü yayınlanan dizinin yeni bölümü 26 Ağustos Pazar günü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü neden yayınlanmadı bilinmiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Telefonun ucundaki sesin Mert olduğunu anlayan Azra, kardeşine kavuşabilmek için kolları sıvar. Hiç şüphesiz Azra'nın bu anında Cenk onu yalnız bırakmayacaktır. Azra ve Cenk, Mert için çıktıkları yolda amaçlarına ulaşıp Mert'e kavuşabilecek midir?

“Senin yüzünden evimden oldum!

Konuşacak hiçbir şeyimiz yok artık!”#ElimiBırakma yeni bölümüyle 26 Ağustos Pazar günü #TRT1‘de. pic.twitter.com/ToqQrl87E5 — TRT1 (@trt1) 19 Ağustos 2018

Cenk'in şirket çalışanına attığı yumruk büyük olay olur. Serap, yaşanan olayın duyulmasını istemezken Azmi, bu durumu kullanır. Cenk'in bir anlık siniri karşısında Feride Hanım'ı karşısına almasına sebep olurken, Babaanne torun arasında ki ipler iyice gerilir.

Azra, kardeşi için çabalarken ailesi için endişeye düşmüş Feride Hanım'ın da Azra için bir planı vardır. Azra, Feride Hanım'ın hazırladığı sınavdan alnının akıyla çıkabilecek midir?

Cansu, Cenk'i doğum gününe çağırır. Artık duygularını açacaktır. Ancak Cenk'in Azra ile yakınlaşıp vakit geçirmesi Cansu'nun doğum gününü unutmasına vesile olur. Cenk'in hayatında biri olduğunu şüphelenen Cansu, Tarık'la konuşmaya gittiğinde büyük bir sürprizle karşılaşır!

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk’in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma’nın başrollerini Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ gibi ünlü isimler paylaşıyor.