Elimi Bırakma yeni sezonda sürpriz isimler! Elimi Bırakma yeni bölümde neler olacak?

Yeni sezonda yeni isimlerin de kadroya katılmasıyla heyecanın artacağı dizinin sezon finalinde; Azra yaşadığı onda acı tecrübeden sonra mutluluğu Cenk ile buluyor. Rüya gibi bir düğün ile evleniyorlar. Ama Sumru bu mutluluğu hazmedemiyor. Azra’ya duyduğu öfke daha da artıyor. Düğün evine gelen Sumru, çantasından çıkardığı silah ile Azra’yı öldürmek istediğini söylüyor. Bu sırada Cenk de korkunç bir kaza geçiriyor. Üstelik Melis ve Mert de onunla beraber.

ELİMİ BIRAKMA’DA ÜÇ YENİ OYUNCU

Pazar akşamlarının sevilen dizisi olan Elimi Bırakma'ya en son Söz dizisinde adından sıkça söz ettiren usta oyuncu Nihat Altınkaya, başarılı oyuncu Hazal Şenel ve Buse Meral dahil oldu. Yönetmenliğini Hakan İnan ve Mücahit Akyoldaş’ın üstlendiği Elimi Bırakma ikinci sezonunda da senaryo grubuna kattığı isimler ve yeni rejisiyle izleyenlerin karşısına çıkmaya devam edecek.

ELİMİ BIRAKMA YENİ SEZON TANITIMI

ELİMİ BIRAKMA YENİ SEZON 2. TANITIMI

ELİMİ BIRAKMA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaz dizisi olarak başlayan Elimi Bırakma 2. sezonuna hazırlanıyor. Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm tarihi geçtiğimiz günlerde yayınlanan tanıtım ile duyuruldu. Sevilen dizinin yeni bölümü 8 Eylül Pazar günü TRT 1 ekranlarından olacak.

ELİMİ BIRAKMA SEZON FİNALİ ÖZETİ

Azra, babasının katilini öğreniyor. Mesut ile Azra ilk kez gözyaşları ile sarılıyor. Mesut, kardeşini çok özlediğini söylüyor. Tüm bunlar Cansu’nun ölümünden sonra yaşanıyor. Sumru hayattaki en önemli valrığını kaybediyor. Azra geç kazandığı kızkardeşinin ölümü ile perilan oluyor. Sumru, Azra ile başbaşa konuşuyor. Sumru, Azra’yı suçluyor. Cansu’yu Azra’nın kurtarabileceğini söyleyerek Azra’yı bencillikle suçluyor. Azra o günü anlatmaya çalışıyor ama Sumru, Cansu’nun ölümünden Azra’nın sorumlu olduğunu söylüyor. Azra zaten çok üzülürken iyice parçalanıyor. Sumru’dan sonra Cenk Azra’nın yanına geliyor. Azra kendini suçlarken Cenk onu sakinleştirmeye çalışıyor. Bu sırada hızını alamayan Sumru, Mert’i alıp evden çıkıyor. Azra, Mert’in ortalıkta olmadığını anlayınca telaşa kapılıyor. Sumru, Mert’e Cansu’nun yanına gidip gitmek istemediğini söylüyor. Mert bunu istediğini söyleyince, Sumru ‘bende istiyorum’ diyerek gözünü ne kadar akrarttığını gösteriyor.

DÜĞÜN VE ÖLÜM

Cenk ile Azra evleniyor. Sumru düğünden düğün günü haberdar oluyor. Azra ile Cenk nikah masasına oturuyor. Aşk ile mutluluk ile düğünleri yapılıyor. Azra ile Cenk hayatlarının en güzel gününü yaşarken Sumru içten içe öfke ile büyüyor. Cansu’nun intikamını almayı kafaya koyan Sumru düğün evine geliyor. Bu sırada Cenk de Azra’nın istememesine rağmen Melis ve Mert ile yola çıkıyor. Yalnız kalan Azra gelin odasında Sumru ile yüzleşiyor. Sumru, Cansu’nun yerine Azra’nın ölü olması gerektiğini söylüyor. Sumru Cansu’nun kefesn Azra’nın gelinlik giydiğini söyleyerek silah çıkarıyor. Azra’ya silah çekip Azra’nın da yaşamayacağını söylüyor. Azra çok korkuyor ve Sumru’yu sakinleştirmede de başarılı olamıyor. Bu sırada bir felaket de Cenk’in başına geliyor. Mert, Melis ve Cenk korkunç bir kaza geçiriyor. Perte çıkan araçta 3’ü de baygın şekilde yatıyor.