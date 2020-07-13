Elimiz Mahkum filmi kaç yılında çekilmiştir? Elimiz Mahkum konusu ve oyuncuları…
Özer Kızıltan'ın hem yönetmenliğini yaptığı hem de oynadığı Elimiz Mahkum filmi, televizyon filmi olarak çekilmiştir. Bu akşam yeniden ekranlarda yayınlanacak olan Elimiz Mahkum filminin konusunu ve oyuncularını haberimizde bulabilirsiniz…
ELİMİZ MAHKUM KONUSU
Bir sabah cinayet zanlısı olarak uyanan Orhan hafızasını kaybetmiştir, yanında ise yeni tanıştığı bir kadınla beraber tüm olaylar zincirini çözmek ve kurtulmak zorundadır!
ELİMİZ MAHKUM OYUNCULARI
İlker Kızmaz (Orhan), Melis Babadağ (Nil), Hakan Salınmış (Selim), Ferdi Sancar (Selo), Yunus İmga (Bahri), Ezgi Tombul (Banu), Adem Yavuz Özata-İhsan, Arzu Budak (Sevim), Sinem Köseoğlu (Gözde), İsmail Sarıkaya (Okan)