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Eliz Sakuçoğlu aşkını büyük yaşıyor!
Eliz Sakuçoğlu aşkını büyük yaşıyor!
Bir süredir DJ Semih Ergün'le aşk yaşayan Eliz Sakuçoğlu, doğum günü kutlamasında aşka gelip sevgilisini öpücüklere boğdu.
Magazin 31 Ağustos 2019 - 13:05

Sosyal medya hesabını çoğunlukla spor çalışmalarını göstermek için kullanan ve özel hayatına dair paylaşımlarını genellikle hikaye kısmından yapan Eliz Sakuçoğlu, şimdilerde sevgilisi Semih Ergün ile tatil yapıyor.

Ekin Mert Daymaz ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra DJ Semih Ergün’le yeni bir aşka yelken açan Eliz Sakuçoğlu instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı samimi görüntülerle dikkat çekti.

İlişkisini gizlemeyen ve sevgilisi ile rahat tavırlar sergileyen Eliz Sakuçoğlu, son paylaşımında aşka gelip sevgilisinin kucağına atlayıp dudağından öptü.

Son güncelleme: 13:16 - 31.08.2019
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