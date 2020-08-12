Eliz Sakuçoğlu kaç yaşında ve nereli? Güzel isim Eliz Sakuçoğlu kimdir?

Farklı alanlarda kariyeri olan ve magazin dünyasında da adından sık sık söz ettiren Eliz Sakuçoğlu’nun hayatına dair detaylar merak ediliyor. Eliz Sakuçoğlu kimdir? İşte hayat hikayesi…

Eliz Sakuçoğlu magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Modellik yapan, imaj danışmanlığı ve moda tasarımcılığı gibi konularda da kariyeri olan Eliz Sakuçoğlu nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı…

ELİZ SAKUÇOĞLU KİMDİR?

Eliz Sakuçoğlu, 1984 yılında Antakya‘da doğmuştur. Bir kardeşi vardır. Altı yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya‘ya taşınmış ve Bremen’de yaşamaya başlamış, eğitimini bu şehirde almıştır. 14 yaşındayken Bremen’de harçlığını çıkartmak amacı ile bir mağazada çalışmaya başladı. Bremen’de ünlü isimlerin alışveriş yaptığı bir mağazanın atölyesinde tasarımcı olarak çalıştı. Eliz Sakuçoğlu, annesiyle babasının 1992 yılında boşanmasının ardından 2005 yılında İstanbul’a taşınmış, Gaye Sökmen Ajans ile anlaşarak fotomodellik yapmaya başlamıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde sekiz ay kadar eğitim aldıktan sonra; Hülya Koçyiğit, Ediz Hun gibi ünlü isimlerin oynadığı Asla Unutma dizisinde 2005 yılında 3 bölüm rol aldı.

Eliz Sakuçoğlu, 2006 yılında Acun Ilıcalı‘nın sunuculuğunu yaptığı ve çekimleri Arjantin‘de yapılan Fear Factor yarışmasına katılarak birinci oldu ve büyük ödül 50 bin TL kazandı. İmaj danışmanlığı, oyunculuk, moda tasarımcılığı ve fotomodellik gibi kimlikleri bulunan Sakuçoğlu, birçok ünlü isme kliplerinde giyecekleri kıyafetleri hazırladı.

Eliz Sakuçoğlu iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir.

Eliz Sakuçoğlu, 10 Ekim 2008‘de Almanya‘nın Passau kentinde şarkıcı Murat Boz ile evlendi. 14 Ağustos 2012 tarihinde Diyarbakır‘ın ilçesi Hazro’da Asliye Hukuk Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşandı.