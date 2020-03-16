Eliz Sakuçoğlu’dan Corona Virüsü’ne dair olumlamalar

Sosyal medya hesabından spor salonunda yaptığı çalışmaları paylaşan Eliz Sakuçoğlu bu defa dünyayı etkisi altına alan salgın hakkında dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Pek çok insanın virüsten korunmak adına kendisini evine kapadığını söyleyen Eliz Sakuçoğlu, bu sürecin bazı olumlu tarafları olabileceğinin altını çizdi. Her ne kadar bu virüsün dünya genelindeki işleyişe büyük sekte vurduğunu söylese de Sakuçoğlu bu durumun pozitif taraflarına da göndermede bulunmayı ihmal etmedi: