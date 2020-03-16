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Eliz Sakuçoğlu’dan Corona Virüsü’ne dair olumlamalar
Eliz Sakuçoğlu’dan Corona Virüsü’ne dair olumlamalar
Stilist Eliz Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Corona Virüsü için uygulanan karantinanın olumlu taraflarına bakmayı denedi.
Magazin 16 Mart 2020 - 09:05

Sosyal medya hesabından spor salonunda yaptığı çalışmaları paylaşan Eliz Sakuçoğlu bu defa dünyayı etkisi altına alan salgın hakkında dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Pek çok insanın virüsten korunmak adına kendisini evine kapadığını söyleyen Eliz Sakuçoğlu, bu sürecin bazı olumlu tarafları olabileceğinin altını çizdi. Her ne kadar bu virüsün dünya genelindeki işleyişe büyük sekte vurduğunu söylese de Sakuçoğlu bu durumun pozitif taraflarına da göndermede bulunmayı ihmal etmedi:

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