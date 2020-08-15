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Eliz Sakuçoğlu’nun spor zamanı
Eliz Sakuçoğlu’nun spor zamanı
Son zamanlarda sosyal medya hesabından çekici fiziğini sergilediği paylaşımlarda bulunan Eliz Sakuçoğlu, bu defa bu fiziğin nasıl zor şartlarda elde edildiğinin videosunu paylaştı.
Magazin 15 Ağustos 2020 - 13:03

Stilist Eliz Sakuçoğlu, normalleşme süreci sonrasında tatile çıkmış ve sosyal medya hesabından renkli paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Bir yandan güneşin tadını çıkartan Sakuçoğlu bir yandan da çekici fiziğini sergilediği iddialı paylaşımlarda bulunuyor.

36 yaşındaki Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştıktan kısa bir süre sonra bu defa spor yaparken çekilmiş görüntülerini paylaştı. Sakuçoğlu’nun hesabından spor yaptığı anları paylaşarak bu fiziğin altında nasıl yoğıun bir çalışmanın yattığını göstermiş oldu.

 

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SÖZCÜ Gazetesi/hayat (@sozcuhayat)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme: 13:07 - 15.08.2020
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