Elizabeth Hurley kampa girdi

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İlerleyen yaşına rağmen korumayı başardığı fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 53 yaşındaki Elizabeth Hurley, tasarladığı mayo ve bikinilerin tanıtımını sosyal medya hesabı üzerinden yaparak bir yandan fit vücudunu gözler önüne seriyor bir yandan da yeni ürünlerini takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Hurley geride bıraktığımız gün bu defa bir dergiye deneyimlerini yazmak üzere detoks kampına girdi.

Kamp boyunca yaşadığı deneyimlerini takipçileri için kaleme alacak olan Hurley bir yandan da hesabından gün aşırı paylaşımlar yapıyor. İşte Hurley’in detoks kareleri…



