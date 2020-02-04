Elizabeth Hurley’den ‘Kraliçe’ pozu

Oyuncu Elizabeth Hurley sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Hurley, yaptığı paylaşımlardan birinde bir dönem ülkemizde de gösterilen dizisine atıfta bulundu.

İlerleyen yaşına rağmen muhafaza etmeyi başardığı çekici fiziği ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Elizabeth Hurley, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan isimlerden… Tasarımını yaptığı bikinilere modellik yapan ve ürünlerini böylelikle tanıtma yoluna giden Hurley, zaman zaman da oyunculuk kariyerine dair paylaşımlarda bulunuyor.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla takipçilerini başrolünde oynadığı ‘The Royals’ adlı dizinin setine götürdü. 2000’li yılların başlarında yayınlanan dizide Kraliçe rolüne hayat veren Elizabeth Hurley sette çekilmiş karesini ‘Ben bir zamanlar Kraliçeyken’ notuyla paylaştı.