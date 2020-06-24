Elizabeth Hurley, Steve Bing’e veda etti: Bu korkunç bir son

Elizabeth Hurley, Steve Bing’e veda etti: Bu korkunç bir son

Elizabeth Hurley, Los Angeles'taki evinde intihar eden eski eşi Steve Bing ile ilgili Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Hurley, Bing'in ölümü için, "Bu korkunç bir son" dedi.

Eski model Elizabeth Hurley, eski sevgilisi Steve Bing ile birlikte çekilmiş kareleri Instagram hesabından yayınlayarak Bing’e veda etti.

Hurley, oğlu Damian’ın babası Bing’in Los Angeles’taki evinde intihar etmesinin ardından oldukça üzgün olduğunu dile getirdi.

55 yaşındaki Hurley, “Steve artık bizimle değil, bu korkunç bir son” ifadelerini kullandı. Eski sevgilisi ile mutlu zamanlar yaşadıklarını belirten Hurley, Bing ile zor zamanlar geçirdiklerini de söyledi.

Steve Bing’den tatlı ve kibar bir adam şeklinde bahseden Hurley, birlikte çok güzel hatıralarının olduğunu belirtti. Geçen yıl Bing ile aralarının düzeldiğini ve yeniden yakınlaştıklarını söyleyen model, son olarak oğlu Damian’ın 18. doğum gününde konuştuklarını vurguladı.

İngiliz manken, “Bu yıkıcı bir haber. Herkese sevgi dolu mesajları için teşekkür ederim” dedi.