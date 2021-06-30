Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Elmalı davası sonrası Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya istismarcısını ifşa etti

Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki iki kardeşin cinsel istismar davasında zanlıların tutuksuz yargılandığının ortaya çıkması üzerine yükselen tepkilerin ardından oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya maruz kaldıkları istismarı sosyal medyadan duyurdu.

Güncellenme: 09:46, 30/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Elmalı davası sonrası Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya istismarcısını ifşa etti

Antalya’da 7 yaşındaki kız çocuğu ile 10 yaşındaki ağabeyi; anneleri, üvey babaları ve dedelerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi tarafından cinsel istismara uğradıklarını hem çizerek, hem de sözlü ifadeyle anlattı. Çizimleri, dün sosyal medyada gören herkes utandı. Mahkemenin, anne ile üvey babayı serbest bıraktığının ortaya çıkmasından sonra Türkiye ayağa kalktı. Bazı ünlü isimler ise maruz kaldıkları istismar olaylarını sosyal medyadan itiraf etti.

“DEDEM TARAFINDAN İSTİSMARA UĞRADIM”

Yaşanan olay sonrasında oyuncu Hafsanur Sancaktutan, kendisiyle ilgili bir itirafta bulundu. Sancaktutan, “İtiraf ediyorum! Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum” dedi.

SERAY KAYA: ARTIK KORKMUYORUM

Oyuncu Seray Kaya da Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıkladı.

Kaya, “Ben de çocuktum! Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim. Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan, istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

İlginizi ÇekebilirTarkan: Çok sarsıldım, kendime gelemiyorumTarkan: Çok sarsıldım, kendime gelemiyorumİlginizi Çekebilirİki kardeş cinsel istismarı çizerek anlatmıştı! HSK da inceleme başlattıİki kardeş cinsel istismarı çizerek anlatmıştı! HSK da inceleme başlattı
Adalet Bakanı aile anne Antalya Gül Instagram oyuncu taciz Tarkan Türkiye
Yayınlanma Tarihi:09:30,