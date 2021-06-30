Elmalı davası sonrası Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya istismarcısını ifşa etti

Antalya’da 7 yaşındaki kız çocuğu ile 10 yaşındaki ağabeyi; anneleri, üvey babaları ve dedelerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi tarafından cinsel istismara uğradıklarını hem çizerek, hem de sözlü ifadeyle anlattı. Çizimleri, dün sosyal medyada gören herkes utandı. Mahkemenin, anne ile üvey babayı serbest bıraktığının ortaya çıkmasından sonra Türkiye ayağa kalktı. Bazı ünlü isimler ise maruz kaldıkları istismar olaylarını sosyal medyadan itiraf etti.

“DEDEM TARAFINDAN İSTİSMARA UĞRADIM”

Yaşanan olay sonrasında oyuncu Hafsanur Sancaktutan, kendisiyle ilgili bir itirafta bulundu. Sancaktutan, “İtiraf ediyorum! Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum” dedi.

SERAY KAYA: ARTIK KORKMUYORUM

Oyuncu Seray Kaya da Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıkladı.

Kaya, “Ben de çocuktum! Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim. Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan, istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

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