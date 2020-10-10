Elon Musk en sevdiği yemeği açıkladı

Elon Musk, sosyal medyadan gelen bir soru üzerine favori yemeğinin döner kebap olduğunu ifade etti.

Güney Afrika asıllı dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk, sosyal medya mesajlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Musk bu kez Twitter’dan kendisine yöneltilen bir soru üzerine favori yemeğini açıklamasıyla gündemde.

“FAVORİ YEMEĞİM DÖNER KEBAP”

Musk, Twitter’dan kendisine yöneltilen bir soru üzerine Almanya’daki favori yemeğinin döner kebap olduğunu dile getirdi.

Hamur işi fotoğrafının altında “Çok lezzetli görünüyor” yazan Musk’a, başka bir kullanıcı tarafından, “En iyi pasta ve hamur işi ürünlerinden bazıları Almanya’dadır. Almanya’yı ziyaret ettiğinizde favori yiyeceğiniz hangisiydi?” sorusu yöneltildi sorusu yöneltildi.

Bu soru üzerine takipçileri, Musk’tan bir Alman pasta ya da hamur işi adı duymayı beklerken Musk, “Döner kebap” dedi. Musk ayrıca, “Tacheles’ın hemen dışında şimdiye kadar gördüğüm en iyi kebapçı vardı. Oranın yıkılması çok kötü. O(kebapçı) muhteşemdi” ifadelerini kullandı.