Elon Musk’ın 76 yaşındaki babası üvey kızından çocuk yapmasıyla ilgili sorulara verdiği yanıtla gündem oldu

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın babası Errol Musk, üç yıl önce 35 yaşındaki kendi üvey kızıyla planlanmamış ikinci bir bebeği olduğunu açıklamış, sözleri magazin basınına bomba gibi düşmüştü. Musk, itirafının ardından ilk kez gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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76 yaşındaki Errol Musk, 35 yaşındaki üvey kızıyla bir değil iki bebeği olduğunu açıkladı. 2018'de Jana Bezuidenhout'tan şimdi 5 yaşında olan bir oğlu olduğu ortaya çıktıktan sonra, 13 Temmuz'da yapılan bir röportajda da The Sun'a üç yıl önce bir kızının daha olduğunu söyledi. Errol Musk, ikinci çocuğun planlanmamış olduğunu itiraf etti.

Musk, “DNA'sını kontrol etmedim. Ama aynı diğer kızlarıma benziyor. Rose ve Tosca'nın bir karışımı gibi görünüyor. Tam olarak Rushi'ye benziyor ve onun gibi davranıyor. Yani durum çok açık.” dedi.

Musk'ın Rushi olarak kast ettiği ise Elliott Rush isimli 5 yaşındaki oğulları. Tosca ise Errol ve Maye Musk'ın kızı. The Sun'ın haberine göre Errol Musk, üvey kızı Jana Bezuidenhout'ın annesi Heide ile yaklaşık yirmi yıldır evli ve bu süre içinde iki çocukları oldu.

‘ŞU AN ÇOK MEŞGULÜM’

Errol Musk, üvey kızı Jana Bezuidenhout'ın ikinci hamileliğinin planlı olmadığını, ancak birlikte yaşadıklarını söyledi.

Tüm dünyanın gözü kulağı Musk ailesindeki olaylara çevrilmişken, 76 yaşındaki Errol Musk İngiliz The Sun gazetesinin sorularına verdiği yanıtla olay oldu.

Musk, The Sun gazetesinin aile içinde olan bitenle ilgili açıklama talep etmesi üzerine, “Sizi anlıyorum. Ancak şu an çok meşgulüm. Zamanı gelince yanıt vereceğim.” dedi.

Errol Musk ile ilgili skandalın ortaya çıkmasının ardından Elon Musk’ın babasıyla ilgili haberlere çok sinirlendiği öne sürülmüştü. Elon Musk’ın babası Errol, oğlunun olaylara tepkisiyle ilgili, “Hala kız kardeşiyle birbirlerini sevmiyorlar. Bu konuyla ilgili biraz sorunları var çünkü bir yandan o onun kız kardeşi. Üvey de olsa kız kardeşi” dedi.

Errol Musk’ın verdiği yanıtlar kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, birçok kişi bu skandalın üzerine yapılan açıklamaları ‘korkunç’ olarak niteledi, Errol Musk’a tepki gösterdi.

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