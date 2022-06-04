Elon Musk’ın annesinden evlilik baskısı

Elon Musk'ın annesi Maye Musk, oğlunu yeni kız arkadaşı Natasha Bassett ile nişanlanması için zorluyor.

Sozcu.com.tr

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Daha önce iki defa evlenip boşanan ve sık sık sevgilileriyle de gündeme gelen Elon Musk, geçtiğimiz günlerde de eski sevgilisi Amber Heard’ün davası devam ederken yeni aşkı Nastasha Bassett ile görüntülenmişti.

Elon Musk, bir süredir Avustralyalı aktris kız arkadaşı Natasha Bassett ile romantik bir ilişkiye yelken açtı. Son olarak Cannes’da görülen Natasha Bassett, Elon Musk’ın annesinden de onay almış gibi.

HollywoodLife’ın haberine göre; Bassett, Tesla CEO’su, ünlü iş insanının annesinden de onay almış. Maye Musk, oğluna nişan için baskılar bile yapmaya başlamış. Üstelik Bassett’ı tek beğenen Maye Musk da değil. Avustralyalı oyuncu, Elon Musk’ın her iki kardeşiyle de tanışmış ve hepsi Bassett’ı çok beğenmiş.

Natasha Bassett şu anda Elvis Presley’in hayatını konu alan filmde Presley’in ilk kız arkadaşı olarak yer alıyor. Çifte yakın bir kaynak, “Natasha ve Elon çok ciddiler ve aşk kelimesini birbirleri için kullanıyorlar. Natasha, bir gün bir kocaya ve bir aileye sahip olmak istiyor ancak şu anda odak noktası bu değil. Bunu, Elon ile de tartıştı. Sonunda istediğinin bu olduğunu biliyor ve bunu reddetmedi” dedi.

İkili şubat ayından beri birlikteler.

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