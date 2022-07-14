Elon Musk’ın eski sevgilisi Grimes ve Chelsea Manning ayrıldı

Elon Musk'tan ayrıldıktan sonra aradığı aşkı Amerika’nın sansasyonel isimlerinden biri olan Chelsea E. Manning ile bulan Grimes'ın bu aşkı kısa sürdü. Manning ve Grimes'ın bir süredir ayrı oldukları konuşuluyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

X Æ A-Xii Musk ve Exa Dark Sideræl isimli iki çocuktan sonra Tesla CEO’su Elon Musk ile Grimes ayrıldıklarını duyurmuştu. Bu ayrılıktan kısa bir süre sonra da Grimes yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

Grimes’ın son aşkı da en az Elon Musk kadar popüler olan Amerika'nın sansasyonel isimlerinden Chelsea E. Manning’di. Manning, WikiLeaks web sitesine gizli belgeler verdiği şüphesiyle yargılanmıştı.

Ancak yeni haberlere göre Grimes ve Chelsea Manning artık bir ilişki içinde değil. İlk kez mart ayında çıkmaya başlayan çift, ayrılmaya karar verdi. Çiftin bir süredir ayrı olduğu konuşuluyor.

Austin’de Grimes ile birlikte yaşarken Manning’in Brooklyn’de kendine ayrı bir ev tuttuğu da belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir Büyük aşk bitti: Elon Musk ve Grimes ayrıldı

İlginizi Çekebilir Elon Musk'tan ayrıldıktan sonra yeni ilişkisi ortaya çıktı