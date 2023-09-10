Elon Musk’ın gizli çocuğu ortaya çıktı

Elon Musk, Grimes'tan Techno Mechanicus adında üçüncü çocuğu olduğunu doğruladı. Böylece milyarder iş insanının sahip olduğu çocuk sayısı 11'e çıkmış oldu.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk ve Grimes, inişli çıkışlı beraberlikleri boyunca iki çocuk sahibi oldular. Ancak şimdi Musk’ın bu ilişkiden bir çocuğu olduğu daha ortaya çıktı.

Musk’ın yakında yayınlanacak biyografisinde, Musk ve Grimes’ın Techno Mechanicus adında üçüncü bir çocukları olduğu belirtiliyor. Ancak çocuğun ne zaman doğmuş olabileceği hakkında pek fazla bilgi yok.

52 yaşındaki Musk ve 35 yaşındaki Grimes’in iki çocuğu daha var; takma adı “Y” olan 1 yaşındaki kızları Exa Dark Sideræl ve 3 yaşındaki oğulları X Æ A-12.

İkili Mayıs 2018’de ilişkiye başladılar. Çift, iki yıl sonra Mayıs 2020’de ilk çocukları X’i kucaklarına aldılar. Milyarder iş insanı ve Kanadalı şarkıcı daha sonra Aralık 2021’de de taşıyıcı anne aracılığıyla ikinci çocukları Exa Dark Sideræl’i kucaklarına aldı.

Ancak, sadece birkaç ay sonra ayrılma kararı aldılar. Grimes, ayrılık haberini eski adı Twitter olan X üzerinden “Ben ve E, tekrar ayrıldık haha, ama o benim en iyi arkadaşım ve hayatımın aşkı” diye yazdı.

İkilinin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak edilirken, geçtiğimiz günlerde Grimes’ın isyanı dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, “Shivon’a söyle engelimi kaldırsın ve Elon’a oğlumu görmeme izin vermesini ya da lütfen avukatıma cevap vermesini söyle. Ailemi tamamen parçalayan bu duruma rağmen şu ana kadar bu çocukların fotoğrafını görmeme bile izin verilmedi” diye yazdı.

Eskiden Twitter olarak bilinen X’in sahibi, 11 çocuğunu üç kadınla paylaşıyor. Ancak aslında Musk, ilk bebeğini 10 haftalıkken Ani Bebek Ölümü Sendromu (SID) nedeniyle kaybetmişti.

Ayrıca Musk’ın geçen yıllarda ortaya çıktığında sansasyon yaratan ikizleri de var. Ünlü teknoloji lideri Kasım 2021’de Neuralink operasyon ve özel projeler direktörü Shivon Zilis’ten gizlice ikiz çocuk sahibi olmuştu.

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