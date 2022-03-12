Elon Musk’tan ayrıldıktan sonra yeni ilişkisi ortaya çıktı

Elon Musk'tan ayrılığı, ardından da taşıyıcı anne aracılığıyla bir çocuk sahibi daha olmasıyla gündeme gelen Grimes, şimdi de yeni ilişkisiyle dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk ile ilişkisini ikinci kez sona erdikten sonra Grimes, Chelsea Manning ile beraber olmaya başladı. İkilinin ilişkisinin ciddileştiği ve Austin’de birlikte yaşadıkları iddia ediliyor.

Gösteri dünyasından haberler paylaşan Page Six’in haberine göre çift, son aylarda Twitter’da ilişkilerini ima eden bazı mesajlarla da etkileşime giriyor.

Amerika’nın sansasyonel isimlerinden biri olan 34 yaşındaki Chelsea E. Manning, WikiLeaks web sitesine gizli belgeler verdiği şüphesiyle Mayıs 2010’da Irak’ta tutuklanmıştı. Geçmişte Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri askeri olan Manning, ulusal savunma iletişim bilgilerini vermek ve düşmana yardım etmek dahil 22 suçla suçlandı. 2017’de Obama tarafından affedildi.

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