Elon Musk’tan samimi itiraf: “Hayatımda köpeğim dışında kimse yok”

Elon Musk, Grimes'tan ayrıldıktan sonra yalnız olduğunu ve hayatında sadece köpeğine sahip olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Grimes ile çocuk sahibi olduktan sonra ayrılık kararı alan Elon Musk, Business Insider CEO’su Mathias Döpfner’e, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

50 yaşındaki milyarder Musk, “Yalnız olduğum zamanlar oluyor. Eminim herkesin yalnız olduğu zamanlar vardır. Starship üzerinde çalışıyorsam ve küçük evimde tek başıma kalıyorsam, özellikle de köpeğim yanımda değilse, o zaman kendimi oldukça yalnız hissediyorum çünkü küçük bir evde tek başımayım” dedi.

Musk ile ayrıldıktan sonra yeni bir ilişkiye yelken açan Grimes ise yeni sevgilisiyle dikkat çekti. Şarkıcının, Teksas’ta Chelsea Manning ile aynı evde yaşamaya başladığı konuşuluyor.

“ÖLMEZLERSE ESKİ FİKİRLERE TAKILIP KALIRIZ”

Pop yıldızı Grimes’tan ayrıldığından beri yalnız olduğunu itiraf eden 50 yaşındaki Musk’a, bir röportajda neden uzun ömür veya insanların doğal yaşam sürelerini uzatma konusunda tutkulu olmadığı da soruldu.

Musk, “İnsanların gerçekten uzun süre yaşamasını sağlamaya çalışmamız gerektiğini düşünmüyorum” dedi. Tesla CEO’su sözlerine şu şekilde devam etti: “Yani ölmezlerse eski fikirlere takılıp kalırız ve toplum ilerleyemez. Bir demokrasinin işlemesi için, liderlerin nüfusun büyük kısmıyla makul bir şekilde temas halinde olmaları gerekir. Ve eğer çok genç ya da çok yaşlıysanız, bir bağ kurabileceğinizi söyleyemezsiniz.”

Muesk ayrıca, çoğu insan için yaşam süresinin 10-20 yıl arasında olması gerektiğini de söyledi ve kendi ölümlülüğü hakkında şaşırtıcı bir açıklama yaptı:

“Kesinlikle sağlığımı daha uzun bir süre korumak isterim. Ama ölmekten korkmuyorum. Bir rahatlama olacağını düşünüyorum.”

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