Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Elsa Hosk anne oldu

İsveçli model Elsa Hosk, kızı Tuuli'yi dünyaya getirdi. Hosk, güzel haberi sosyal medya hesabından "Hayatımın en mutlu günü" sözleriyle duyurdu.

Güncellenme: 13:29, 13/02/2021
Haberler Magazin
Elsa Hosk anne oldu

Victoria’s Secret’ın İsveçli modeli Elsa Hosk, ilk kez annelik duygusunu tattı. 2015 yılından bu yana iş insanı Tom Daly ile birlikte olan model, güzel haberi Instagram hesabından paylaştı.

Sevgilisi ve kızı Tuuli ile yer aldığı bir fotoğrafını paylaşan Hosk, “Hayatımın en mutlu günü. Seni sonsuza kadar seveceğiz bebeğim” dedi.

“EN GÜZEL YANI KIZIMIN TEKMELERİ”

Hosk, geçen günlerde hayranlarının sorularını yanıtlamıştı. Hosk, “Gebeliğin en güzel yanı, kızımın tekmeleri; en kötü yanıysa, vücut ısısının sürekli yüksek olması” ifadelerini kullanmıştı.

Elsa Hosk, hamileliğinin başlarında hamburger ve makarna yediğini, şimdilerde ise Tayland ve Hint mutfağına merak sardığını söylemişti.

Ünlü model, “Fiziğinizin değişecek olması sizi endişelendirmiyor mu?” sorusuna ise, “Hayır, hayat böyle şeyleri düşünmek için çok kısa. Doğumdan sonra mesleğime devam edeceğim” şeklinde yanıt vermişti.

İlginizi ÇekebilirElsa Hosk bebeğinin cinsiyetini açıkladıElsa Hosk bebeğinin cinsiyetini açıkladı
anne hamburger hamilelik Instagram sosyal medya Tayland Victoria's Secret
Yayınlanma Tarihi:13:26,