Elsa Hosk anne oldu

Victoria’s Secret’ın İsveçli modeli Elsa Hosk, ilk kez annelik duygusunu tattı. 2015 yılından bu yana iş insanı Tom Daly ile birlikte olan model, güzel haberi Instagram hesabından paylaştı.

Sevgilisi ve kızı Tuuli ile yer aldığı bir fotoğrafını paylaşan Hosk, “Hayatımın en mutlu günü. Seni sonsuza kadar seveceğiz bebeğim” dedi.

“EN GÜZEL YANI KIZIMIN TEKMELERİ”

Hosk, geçen günlerde hayranlarının sorularını yanıtlamıştı. Hosk, “Gebeliğin en güzel yanı, kızımın tekmeleri; en kötü yanıysa, vücut ısısının sürekli yüksek olması” ifadelerini kullanmıştı.

Elsa Hosk, hamileliğinin başlarında hamburger ve makarna yediğini, şimdilerde ise Tayland ve Hint mutfağına merak sardığını söylemişti.

Ünlü model, “Fiziğinizin değişecek olması sizi endişelendirmiyor mu?” sorusuna ise, “Hayır, hayat böyle şeyleri düşünmek için çok kısa. Doğumdan sonra mesleğime devam edeceğim” şeklinde yanıt vermişti.