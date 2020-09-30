Elsa Hosk hamile
İş insanı Tom Daly ile aşk yaşayan model Elsa Hosk, sır gibi sakladığı hamilelik haberini Instagram hesabından paylaştığı çıplak pozlarla duyurdu.
Hosk, “Bir süredir karnımda bir melek saklıyorum. Bebek sahibi olacağım için heyecanlı olmanın ötesinde hayallerimin erkeğiyle hayatın bir sonraki bölümüne başlayacağım için şanslı hissediyorum” dedi.
31 yaşındaki model, geçen günlerde New York Soho’daki tarihi Cast Iron bölgesindeki evini 3,5 milyon dolara satışa çıkarmıştı.
Hosk, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile dairesini bütün detaylarıyla gözler önüne sermişti.