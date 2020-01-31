Eltilerin Savaşı konusu oyuncuları ve fragmanı… Eltilerin Savaşı’nda kimler oynuyor?

2020'nin yerli komedi filmlerinden olan Eltilerin Savaşı komedi içerikli konusu ve güldüren senaryosuyla dikkat çekiyor. Filmi izlemek isteyen sinema tutkunların Eltilerin Savaşı fragmanını merak ediyor. İşte filmin konusu, oyuncuları ve fragmanı...

Eltilerin Savaşı vizyona girdi ve filmle ilgili birçok detay merak konusu oldu. Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmeleri konu alıyor. İşte filmin konusuna dair detaylar, fragman videosu ve oyuncu kadrosu…

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU

Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır. Sosyal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan'ın evlilik hayatlarına odaklanılan filmde, iki eltinin yarış içindeyken Selim ve Fatih'i nasıl etkiledikleri de gözler önüne seriliyor.

ELTİLERİN SAVAŞI FRAGMAN

ELTİLERİN SAVAŞI OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay’ın oturduğu filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Özay’a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor.