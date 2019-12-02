Elton John, sahneye bez bağlayarak çıktığını itiraf etti

Elton John, verdiği bir röportajda 2 yıl önce sahneye bez bağlayarak çıktığını itiraf etti. John, prostat ameliyatı sonrası buna mecbur olduğunu söyledi...

‘Sir’ unvanına sahip olan dünyaca ünlü şarkıcı Elton John, BBC One’a verdiği röportajda bir itirafta bulundu ve 2 yıl önce Las Vegas’taki konserine altına bez bağlayarak çıktığını açıkladı.

72 yaşındaki İngiliz şarkıcı, Graham Norton'la gerçekleştirdiği söyleşide, konserden iki hafta önce ameliyat olduğunu, konserini de iptal edemediği için, idrarını kaçırmamak adına bez bağladığını anlattı.

John o dönem ameliyat sonrası konserini iptal etmese de, geçen hafta başında ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando kentinde gerçekleştireceği performansı kulak enfeksiyonu nedeniyle iptal etmişti.

