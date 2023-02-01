‘Elvan Dalton’ adıyla bilinen şarkıcı Elvan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
'Elvan Dalton' olarak tanınan Ankaralı şarkıcı Elvan Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Yılmaz, bugün Ankara'da toprağa verildi.
Sahne ismi ‘Elvan Dalton’ ile tanınan şarkıcı Elvan Yılmaz, dün akşam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
‘Çalgı Çengi’ filminin müzikleriyle de bilinen Elvan Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığı’nda yer alan Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye Yılmaz’ın ailesi, yakınları ve müzik dünyasından pek çok isim katıldı.
Yılmaz’ın cenazesi öğle kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)