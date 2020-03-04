Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Emel Dede kimdir? Emel Dede nereli ve kaç yaşında?
Emel Dede kimdir? Emel Dede nereli ve kaç yaşında?
Emel Dede, 1989 doğumludur. İlk olarak 2010 senesinde yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizi ile oyunculuk serüvenine adım atan Emel Dede hakkında merak edilenler haberimizde... Emel Dede nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 4 Mart 2020 - 09:45

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Gonca karakterini canlandıran Emel Dede hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Emel Dede kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

EMEL DEDE KİMDİR?

Emel Dede, 5 Mayıs 1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi alan Emel Dede; ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile yaşamış; Sevda Kuşun Kanadında, Seddülbahir 32 Saat, Alın Yazım, Aşkın Bedeli, Emanet, İsimsizler, Çukur ve Kuzgun dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Gonca karakterine hayat veren Emel Dede, 1.72 metre boyunda, 52 kilo ve Başak burcudur.

Emel Dede’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Gonca) (TV Dizisi)
2019 – Kuzgun (Meryem’in Gençliği) (TV Dizisi)
2017-2018 – Çukur (Aylin) (TV Dizisi)
2017 – İsimsizler (Berfin) (TV Dizisi)
2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Leyla) (TV Dizisi)
2015 – Seddülbahir 32 Saat (Cemile) (TV Dizisi)
2014-2015 – Alın Yazım (TV Dizisi)
2014 – Emanet (TV Dizisi)
2013 – Aşkın Bedeli (TV Dizisi)
2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV Dizisi)

İLGİLİ HABERDev plato kuruldu! Kuruluş Osman nerede çekiliyor?
Son güncelleme: 09:51 - 04.03.2020
Etiketler