Emel Dede kimdir? Emel Dede nereli ve kaç yaşında?

Emel Dede, 1989 doğumludur. İlk olarak 2010 senesinde yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizi ile oyunculuk serüvenine adım atan Emel Dede hakkında merak edilenler haberimizde... Emel Dede nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Gonca karakterini canlandıran Emel Dede hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Emel Dede kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

EMEL DEDE KİMDİR?

Emel Dede, 5 Mayıs 1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi alan Emel Dede; ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile yaşamış; Sevda Kuşun Kanadında, Seddülbahir 32 Saat, Alın Yazım, Aşkın Bedeli, Emanet, İsimsizler, Çukur ve Kuzgun dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Gonca karakterine hayat veren Emel Dede, 1.72 metre boyunda, 52 kilo ve Başak burcudur.

Emel Dede’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Gonca) (TV Dizisi)

2019 – Kuzgun (Meryem’in Gençliği) (TV Dizisi)

2017-2018 – Çukur (Aylin) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Berfin) (TV Dizisi)

2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Leyla) (TV Dizisi)

2015 – Seddülbahir 32 Saat (Cemile) (TV Dizisi)

2014-2015 – Alın Yazım (TV Dizisi)

2014 – Emanet (TV Dizisi)

2013 – Aşkın Bedeli (TV Dizisi)

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV Dizisi)