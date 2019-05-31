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Emel Müftüoğlu anjiyo oldu
Emel Müftüoğlu anjiyo oldu
Şarkıcı Emel Müftüoğlu önceki gün Nişantaşı’nda bir mağazadan çıkarken görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 31 Mayıs 2019 - 07:21

Gazetecileri karşısında gören Emel Müftüoğlu, bir anda arkasını dönerek tekrar mağazaya girdi ve güneş gözlüklerini takarak geri döndü.


Gazetecilere kendisini hazırlıksız yakaladıklarını söyleyen Müftüoğlu, her şeyin yolunda olduğunu biraz kafa dağıtmak için dışarıya çıktığını söyledi.

Basın mensuplarının sol kolundaki bandajı sorması üzerine şarkıcı “Ben her şeye çok üzülen birisiyim, biraz önce anjiyo oldum hastaneden geliyorum korkulacak bir şey yok her şey yolunda” dedi.

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