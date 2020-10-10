Emel Müftüoğlu kimdir, kaç yaşında?

1961 yılında doğan Emel Müftüoğlu aslen Artvin'lidir. 90'lı yıllara şarkıları ile damga vuran Emel Müftüoğlu son olarak Çocuklar Duymasın'da rol almıştı. İşte Emel Müftüoğlu'nun kariyerine dair her şey...

EMEL MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Emel Müftüoğlu, 1961 yılında İzmir’de doğdu ve aslen Artvin’lidir. Babasının asker olmasından dolayı tayinleri sebebiyle ilk ve orta öğrenimini farklı şehirlerde tamamladı.

İstanbul Devlet Konservatuarı Şan Bölümü’nü bitirdi. Profesyonel müzik hayatına 1985 yılında Güneş Gazetesinin açtığı müzik yarışmasında birincilik alarak başladı. Aynı yarışmada ikincilik alan Erdal Çelik’le bir ikili oluşturma kararı aldı. Emel- Erdal ikilisi, 1985 yılında “Sevmek Öyle Bir Şey” ve 1988 “Alaturka Benim Canım” isimli iki albüm çıkardı. Emel’in Erdal ile müzikal ortaklığına son vererek solo kariyerine başlaması 1989 yılında gerçekleşti.

Şahin Özer Plak’la anlaştı ve 1990 yılında bu müzik yapım firmasından yayınlanan “Karlar Düşer” isimli albümü ile iyi bir çıkış yaptı.

Emel Müftüoğlu, Meşhur olmadan önce yıllarca Afyonkarahisar’da TEK görevlisi olarak çalışmıştır. Çok güzel taklitler yaparak sevenlerinin beğenisini almaktadır.

Müftüoğlu, ilk olarak 1991 yılında Star TV’de yayınlanan yönetmenliğini Funda Aras’ın yaptığı, senaryosunu Necef Uğurlu’nun yazdığı “Şen Dullar” adlı TV dizisinde oynadı. Bir sonraki oyunculuk denemesini ise 1995 yılında Sinan Çetin’in yazıp yönettiği “Bay E” filminde yaptı.

2003 yılında Talat Bulut ile başrolünü paylaştığı “Aşk Olsun” adlı dizide oynadı.

2004 yılının Eylül ayında Deniz Seki ile birlikte sabahları “Kadınca Çarkıfelek” programını sundu, ancak kısa süre yayınlandıktan sonra yayından kalkan yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve Ersoy Güler’in yaptığı senaryosunu İnci Uluçay’ın yazdığı “Sessiz Gece” adlı dizide rol aldı.

Star TV’de yayınlanan “Son Ağa” dizisinde Tamer Karadağlı’yla başrolde yer aldı.

TRT’de Ahmet Uğurlu ile birlikte “Zoraki Başkan” adlı dizinin başrolünde oynamıştır.

Bunların dışında uzun yıllar TRT, ATV ve TV8’de “Emelce”, Kanal D’de “Emel İçgüdü”, TGRT’de İdil Çeliker ile “Emelce Sabahlar” ve 2008 yılının yaz aylarında Şafak Sezer’le birlikte “Çifte Kavrulmuş” adlı TV programlarını yaptı.

Emel Müftüoğlu, pop müzik sanatçılarının art direktörü olarak da çalışmalarına devam ediyor.

Emel Müftüoğlu’nun Çağrı adında bir kızı vardır.