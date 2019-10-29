Emel Müftüoğlu ve Seray Sever’in Mehmet Ali Erbil ziyareti

On ayı aşkın bir süre boyunca hastanede yoğun bakımda tutulan ve kısa bir süre önce taburcu olan Mehmet Ali Erbil yavaş yavaş eski günlerine dönüyor. Hastane çıkışı uzattığı sakallarıyla dikkat çeken ve bir filmde rol alacağını söyleyen Erbil, Hababam Sınıfı’nın yeni filminde boy gösterdikten sonra sakallarını kesti ve eski haline geri döndü.

AŞIRI ZAYIF GÖRÜNTÜSÜYLE ÜZMÜŞTÜ

Mehmet Ali Erbil geçen hafta sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda bir hayli zayıflamış görüntüsüyle dikkat çekmiş ve sevenlerini üzmüştü. Erbil’in sağlığını merak eden arkadaşları Emel Müftüoğlu ve Seray Sever de onu ziyaret etti. Müftüoğlu bu ziyaret sırasında çekilmiş bir kareyi: “Canımız Malimiz, sen hep böyle sağlıklı neşeli ol seni çok seviyoruz” notuyla paylaştı. Paylaşım çok sayıda beğeni alırken Müftüoğlu’nun kullandığı filtre yüzünden Mehmet Ali Erbil’in neredeyse delikanlılığı zamanlarına dönen yüzü çok sayıda yorum aldı.