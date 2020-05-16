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Emel Müftüoğlu, yavru ayıyı severken korku dolu anlar yaşadı
Hayvan sevgisiyle tanınan şarkıcı Emel Müftüoğlu, sevdiği ayının saldırısına uğradı. Müftüoğlu, yaşadığı panik anlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin 16 Mayıs 2020 - 10:16

Şarkıcı ve oyucu Emel Müftüoğlu, yavru ayıyı severken saldırıya uğradı. Hayvanlara olan sevgisini her fırsatta gösteren Müftüoğlu, yavru ayı tarafından saldırıyı uğradığı anları sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Yapılan paylaşımda, Müftüoğlu’nun yaşadığı şaşkınlık ver korku objektiflere yansıdı.

EMEL MÜFTÜOĞLU NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Emel Müftüoğlu’nun elini yalayan minik ayı bir anda sinirlenerek sanatçıyı ısırdı. Korkudan yerinden fırlayan Müftüoğlu, o anların videosunu Instagram hesabından paylaşarak “Şimdi sizi çok güldüreceğim… O biiip sesi can havliyle ayı arkadaşıma ettiğim hakaretti ama sonra kendisinden ve ailesinden özür diledim valla” notunu düştü.

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Son güncelleme: 10:17 - 16.05.2020
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