Emel Müftüoğlu’dan corona virüsü bestesi

Bir döneme damga vuran şarkılarıyla hafızalarda yer eden şarkıcı Emel Müftüoğlu corona virüsü karantinası günlerinde duyguların bir sanatçı için ne kadar yoğun yaşandığını gözler önüne serdi.

Pek çok isim gibi salgından korunmak adına kendisini ev karantinasına alan Emel Müftüoğlu, uzun süredir devam eden evden çıkmama durumunu ve bunun hissettirdiklerini Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gösterdi.

Yağmurlu bir pencerenin arkasından bakarken çekilmiş karesi ile takipçilerinin karşısına çıkan Müftüoğlu, bu paylaşımını şu satırlarla süsledi:

“Ancak böyle pencereden bakarız yağmura… iyisi mi beste yapayım; yağmurun sesine bak coronayı davet ediyor! Sakın evden çıkmayın, çamur yağmur seviyormuş bu illet”