Emel Müftüoğlu’dan, Oktay Kaynarca’ya ‘güzellik’ sitemi

Şarkıcı Emel Müftüoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile oyuncu Oktay Kaynarca ile çekilmiş bir selfiesini takipçilerinin beğenisine sundu. Müftüoğlu bu kareye düştüğü notla telefonundaki fotoğraf uygulaması üzerinden bir espride bulundu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında olan Emel Müftüoğlu, kimi zaman takipçilerini geçmiş yıllara götürürken, kimi zaman da günümüze dair esprili paylaşımlarda bulunuyor. Yakın arkadaşı oyuncu Oktay Kaynarca ile çekilmiş bir selfiesini takipçilerinin beğenisine sunan Müftüoğlu, yazdığı notla gülümsetti.

OKTAY’I GÜZELLEŞTİRDİ

Kendi telefonu ile çekilen selfieyi güzelleştirme filtresi esprisi ile takipçilerinin beğenisine sunan Müftüoğlu şu notu düştü:

“Oktayım yine pek güzel çıktın! Oysa ki bu programı ben güzel çıkayım diye kurmuştum”