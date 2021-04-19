Emel Sayın kendisini öldürenlere isyan etti

Sosyal medyada sanatçı Emel Sayın’ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği öne sürüldü. Sayın, hakkında ortaya atılan iddiaların ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. İyi olduğunu duyuran 75 yaşındaki Sayın, Instagram hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

Herkese merhaba. Bugün sosyal medyada bir haber yer almış benimle ilgili, ben de arkadaşlarımdan öğrendim. Sevenlerim ve ailem telaşlandı, üzüldü Emel Sayın kalp krizi geçirdi, öldü diye ama gördüğünüz gibi ben iyiyim. Bu asılsız bir haber. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bunu niye yaptıklarını anlamıyorum. Ne bileyim, üzüldüler çok tabii ki… Allah akıl sağlığı versin diyeceğim… Kimseye böyle yapmayın ne olur. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah güzel, sağlıklı günlerde beraber olalım.