Emel Sayın’dan aşk iddialarına yanıt geldi

Geçtiğimiz hafta eski sevgilisi avukat Hamdi Yasaman ile yemekte görüntülenen Emel Sayın, hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. Cumartesi gecesi Kıbrıs’taki The Savoy Ottoman Palace Hotel’de sahneye çıkan ünlü sanatçı, konser öncesi verdiği röportajda “Tamamen bir dostluk yemeğiydi. Hocama danışmam gereken bir şey vardı, onu görüştük” dedi.

Türk sanat müziğinin yıllara meydan okuyan duayen ismi Emel Sayın, 23 Mart Cumartesi akşamı Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen usta sanatçı, merak edilen soruları yanıtladı.

KIBRIS'TA HUZUR BULUYORUM

Kıbrıs'ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Emel Sayın, şöyle konuştu: “Kıbrıs bana hep iyi geliyor. Huzur buluyorum ben burada. Çok az kalıyoruz ama. Bazen 1-2 gün uzatıyorum, tatil gibi de oluyor. Kıbrıs'ı çok seviyorum. Buradaki konserlerim hep güzel, neşeli geçiyor, mutlu oluyorum. Burada olmaktan çok memnunum” ifadelerini kullandı.

HOCAMA BİR ŞEY DANIŞTIM

Emel Sayın 22 yıl önce aşk yaşadığı avukat Hamdi Yasaman ile geçen hafta baş başa yemeğe çıkmış, bu durum yeniden bir arada oldukları şeklinde yorumlanmıştı. Usta sanatçı, konuyla ilgili sorulara da yanıt verdi: “Başka bir anlam yüklememek lazım. Tamamen bir dostluk yemeğiydi. Aslında hocama danışmam gereken bir şey vardı, rica etmiştim, onu görüştük. Sonra da bir akşam yemeği yedik. Tamamen dostça, arkadaşça. Kendilerine çok saygım vardır. Hepsi bu kadar” dedi.

KÖTÜ BİR ŞEY OLMADI TABİİ Kİ

Sayın, “Mekan çıkışı karşınızda gazetecileri görünce neden şaşırdınız?” sorusu üzerine şöyle konuştu: “Gazetecileri görünce çok şaşırdım, sizler olmadan artık hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir yere gidilmiyor yani. Her yerde basın mensubu arkadaşlarımıza rastlıyoruz. Beklemediğim bir şeydi, şaşırdım. Ama kötü bir şey olmadı tabii ki. Anlatacak bir şey yok gerçekten”

BU YAŞTAN SONRA BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ

Emel Sayın, “Biz de heyecanlanmıştık yeni bir ilişki mi acaba diye” şeklinde konuşan muhabire “İnşallah başka bir sefer, başka bir atmosferde. Ben kendimi önce bir şaşırtsam hayırlısıyla, hep birlikte şaşırsak” diye karşılık verdi. Sanatçı, “Şaşırasınız var mı peki?” sorusunu ise “Hiç yok. Artık bu yaştan, bu zamandan sonra hiç böyle bir şey aklımın ucundan geçmiyor da, olamaz da. Her zaman büyük söylemekten korkarım ama bu böyle” diye yanıtladı.