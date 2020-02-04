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Emilia Clarke başarısını adını Google’da aramamaya borçlu
Emilia Clarke başarısını adını Google’da aramamaya borçlu
Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Daenerys Targaryen karakteriyle dünya çapında ün kazanan Emilia Clarke, başarısının tarifini, Google'ı kullanmamak olarak ifade etti.
Magazin 4 Şubat 2020 - 15:43

HBO yapımı Game of Thrones ile kariyerinde zirveye ulaşan İngiliz oyuncu Emilia Clarke, ismini arama motoru Google’da aratmadığını söyledi.

Ünlü oyuncu, “Google’da hiçbir şeye bakmıyorum, kendimi aramıyorum ve aratmıyorum. Bu şöhretle ve gelecekteki başarısızlıklarla başa çıkma şeklim” dedi.

Clarke, geçtiğimiz aylarda hayranlarıyla artık selfie çektirmeyeceğini açıklamıştı. Havaalanında geçirdiği panik atak sebebiyle hayranlarına sadece imza teklif ediyor.

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Son güncelleme: 15:44 - 04.02.2020
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